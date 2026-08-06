Трамп рассказал о строительстве большого военного комплекса в Белом доме
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве крупного военного комплекса на территории Белого дома. При этом детали проекта остаются неизвестными.
Выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, американский лидер сообщил, что объект будет включать несколько различных сооружений.
Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабных строительных работ в президентской резиденции. В восточном крыле Белого дома уже несколько месяцев ведётся реконструкция, в рамках которой создаётся новый бальный зал для проведения крупных мероприятий.
Ранее Трамп объяснил, почему стоимость строительства бального зала в Белом доме почти удвоилась. По его словам, рост расходов связан с увеличением размеров помещения и применением значительно более дорогих материалов, чем изначально планировалось.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.