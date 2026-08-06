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6 августа, 05:03

Трамп рассказал о строительстве большого военного комплекса в Белом доме

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве крупного военного комплекса на территории Белого дома. При этом детали проекта остаются неизвестными.

Выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, американский лидер сообщил, что объект будет включать несколько различных сооружений.

Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабных строительных работ в президентской резиденции. В восточном крыле Белого дома уже несколько месяцев ведётся реконструкция, в рамках которой создаётся новый бальный зал для проведения крупных мероприятий.

Президент‑строитель: Как Трамп выбирает материалы, дизайн и вмешивается в каждый проект Белого дома
Президент‑строитель: Как Трамп выбирает материалы, дизайн и вмешивается в каждый проект Белого дома

Ранее Трамп объяснил, почему стоимость строительства бального зала в Белом доме почти удвоилась. По его словам, рост расходов связан с увеличением размеров помещения и применением значительно более дорогих материалов, чем изначально планировалось.

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Артём Гапоненко
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