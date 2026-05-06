Трамп объяснил удвоение цены бального зала в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти двукратное подорожание возведения бального зала в президентской резиденции связано с увеличением его габаритов и применением гораздо более дорогих материалов, чем предполагалось изначально. О причинах изменения сметы глава государства рассказал в своей соцсети Truth Social.

Как отметил хозяин Белого дома, если бы строили по изначальному чертежу, то достойно проводить там банкеты, деловые встречи и даже церемонии вступления в должность будущих президентов было бы невозможно. Трамп, за плечами которого десятилетия работы в девелопменте — от проектирования полей для гольфа до строительства высотных офисных центров, — до этого многократно сетовал на острую нехватку места в резиденции для организации крупных событий.

Сначала он говорил о сумме в 200 миллионов долларов, однако теперь, после пересмотра планов, итоговая смета разросшегося вдвое и выполненного в высочайшем качестве объекта составит чуть меньше 400 миллионов. Президент вновь заверил общественность, что работы на объекте кипят и даже опережают график.

Едва заняв президентское кресло, Трамп развернул в Белом доме полноценную реконструкцию, приказав покрыть стены золотом. Кроме того, американский лидер распорядился изъять из различных госучреждений старинные антикварные предметы, которые ему приглянулись, и доставить их в свою резиденцию. Для того чтобы освободить территорию под будущий танцевальный зал, президент решился на демонтаж части Восточного крыла.

