6 мая, 14:47

Трамп объяснил удвоение цены бального зала в Белом доме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти двукратное подорожание возведения бального зала в президентской резиденции связано с увеличением его габаритов и применением гораздо более дорогих материалов, чем предполагалось изначально. О причинах изменения сметы глава государства рассказал в своей соцсети Truth Social.

Как отметил хозяин Белого дома, если бы строили по изначальному чертежу, то достойно проводить там банкеты, деловые встречи и даже церемонии вступления в должность будущих президентов было бы невозможно. Трамп, за плечами которого десятилетия работы в девелопменте — от проектирования полей для гольфа до строительства высотных офисных центров, — до этого многократно сетовал на острую нехватку места в резиденции для организации крупных событий.

Сначала он говорил о сумме в 200 миллионов долларов, однако теперь, после пересмотра планов, итоговая смета разросшегося вдвое и выполненного в высочайшем качестве объекта составит чуть меньше 400 миллионов. Президент вновь заверил общественность, что работы на объекте кипят и даже опережают график.

Едва заняв президентское кресло, Трамп развернул в Белом доме полноценную реконструкцию, приказав покрыть стены золотом. Кроме того, американский лидер распорядился изъять из различных госучреждений старинные антикварные предметы, которые ему приглянулись, и доставить их в свою резиденцию. Для того чтобы освободить территорию под будущий танцевальный зал, президент решился на демонтаж части Восточного крыла.

Трамп примерил образ Мандалорца ко Дню «Звёздных войн»

Ранее Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Он отметил, что шаг связан с просьбами Пакистана и других стран.

Вероника Бакумченко
