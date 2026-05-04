Трамп примерил образ Мандалорца ко Дню «Звёздных войн»

Белый дом решил поздравить фанатов «Звездных войн» с их любимым праздником – 4 мая – весьма оригинальным способом. Они опубликовали картинку, где президент Дональд Трамп предстает в образе Мандалорца, героя одноименного сериала. А почему именно 4 мая? Да потому что на английском эта дата звучит почти как знаменитое «Да пребудет с вами Сила»!

«В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь», — гласит подпись к изображению.

На изображении, опубликованном Белым домом, Трамп предстает в образе Мандалорца. Он стоит, держа в одной руке снятый шлем, а в другой – американский флаг, и смотрит на падающий снег. За его спиной виден размытый диск солнца, а на поясе – сумка с Грогу, малышом из той же расы, что и магистр-джедай Йода.

Это изображение вызвало бурную реакцию в соцсети Х, где пользователи начали создавать собственные коллажи и ИИ-генерации. Среди них – шутки, где из сумки Трампа выглядывает Марко Рубио, или пародии на постер «Звёздных войн» с Трампом в роли Люка Скайуокера, Меланьей в роли Леи и Джей Ди Вэнсом в роли Хана Соло. Критики же изобразили Трампа в образе злодеев из «Звездных войн». Стоит отметить, что по канону «Мандалорца», истинные последователи этого учения никогда не снимают шлем на публике.

