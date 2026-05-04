Axios: Трамп дал добро на удары по иранским катерам в Ормузе

Американские военные в районе Ближнего Востока получили разрешение на открытие огня по иранским катерам, если те будут представлять угрозу для судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на слова американского чиновника.

Изменившиеся правила боевых действий позволяют американским силам атаковать любые объекты, которые создают непосредственную опасность для судоходства, включая, например, скоростные катера КСИР или места дислокации иранских ракет.

Ранее иранские военные заявили о готовности применять жёсткие меры в отношении судов, нарушающих правила прохода через Ормузский пролив. Любые суда, не соблюдающие иранские инструкции в этом районе, могут быть принудительно остановлены.