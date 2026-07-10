Президент‑строитель: Как Трамп выбирает материалы, дизайн и вмешивается в каждый проект Белого дома

Президент США Дональд Трамп взял на себя роль «главного строителя» Белого дома, активно участвуя во всех этапах ремонтов и реконструкции резиденции, пишет The Washington Post.

По информации издания, Трамп лично контролирует переговоры с подрядчиками, обсуждает стоимость строительных материалов и даже предлагает дизайнерские решения для интерьеров. Он вмешивается в рабочие процессы, проявляя привычный для себя перфекционизм, напоминающий его стиль управления в частном бизнесе.

Так, в марте президент участвовал в обсуждении цены на бетонные смеси для нового бального зала в Восточном крыле, предназначенного для официальных мероприятий и приёмов. Кроме того, он лично контролировал переговоры о строительстве вертолётной площадки на Южном газоне, улучшении дорожного покрытия и портика, а также настаивал на специфических технических решениях, например, организации водоотвода и укрепления фундамента.

The Washington Post подчёркивает, что Трамп не ограничивается бумажными или телефонными инструкциями — он посещает стройплощадки, ведёт беседы с рабочими и подрядчиками и порой сам корректирует чертежи и сметы. Президент обсуждал даже такие детали, как выбор плитки для пола, текстуру ковров, освещение, цвет стен и элементы декора, настаивая на своём видении.

Особое внимание Трамп уделяет вопросам безопасности и удобства резиденции. Он интересуется установкой камер видеонаблюдения, прокладыванием дополнительных кабелей, а также планирует изменения в планировке отдельных помещений, включая офисы сотрудников и зоны для гостей.

В издании отмечают, что подобная вовлечённость президента вызывает удивление среди профессиональных архитекторов и строителей, поскольку вмешательство главы государства в каждую мелочь необычно для поста. Вместе с тем Трамп с удовольствием хвастается результатами своих решений, демонстрируя проекты и делая акцент на уникальности каждого элемента.

Кроме того, The Washington Post описывает, что президент лично контролировал процесс выбора мебели, порой требуя привезти образцы из разных штатов, и участвовал в обсуждениях с подрядчиками по поводу поставки дорогостоящих материалов, таких как мрамор, стекло и редкие породы дерева. В ряде случаев Трамп указывал на детали, которые строители посчитали бы незначительными, включая угол наклона лестницы и высоту потолков.

По данным источников издания, подобный стиль работы уже привёл к замедлению некоторых проектов и росту расходов, но Трамп продолжает настаивать на том, чтобы все решения были согласованы лично с ним. Его вовлечённость в мелочи и стремление контролировать каждый аспект ремонта напоминают стиль управления собственными бизнес-проектами, где президент привык к полной власти над всеми процессами.

Ранее Трамп объяснил, почему стоимость строительства бального зала в Белом доме почти удвоилась. По его словам, рост расходов связан с увеличением размеров помещения и применением значительно более дорогих материалов, чем изначально планировалось. Он подчеркнул, что если бы зал возводили строго по первоначальному чертежу, проводить в нём банкеты, деловые встречи и даже церемонии инаугурации будущих президентов было бы невозможно.