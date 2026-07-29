Трамп молит Верховный суд отменить решение о выплате $83 млн журналистке Кэрролл

Дональд Трамп направил в Верховный суд США ходатайство об отмене судебного решения, обязывающего его выплатить $83,3 млн по иску о клевете в адрес писательницы Элизабет Кэрролл. Адвокаты американского лидера настаивают на пересмотре дела, аргументируя это тем, что суды низших инстанций неправомерно отказали политику в применении президентского иммунитета. Об этом сообщает Reuters.

Журналистка обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах и нанесении телесных повреждений, которые, по её словам, произошли весной 1996 года в примерочной магазина Bergdorf Goodman. Трамп последовательно отрицал эти обвинения, называя их ложью как в 2019 году, так и после ухода с поста президента в 2022-м. Однако в 2023 году суд встал на сторону истицы, обязав политика выплатить ей 5 млн долларов в качестве компенсации за моральный вред и побои. Позже Кэрролл подала ещё один иск — о клевете, утверждая, что публичные опровержения Трампа испортили её репутацию. В январе 2024 года присяжные в Манхэттене постановили, что Трамп должен выплатить ей дополнительно 83,3 млн долларов.