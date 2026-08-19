Трамп предрёк снижение роли Ормуза в мировой торговле из-за трубопроводов

Президент США Дональд Трамп заявил, что стратегическое значение Ормузского пролива для мировой торговли в будущем может заметно снизиться. По его словам, энергетический кризис вокруг Ирана заставил участников рынка искать альтернативные маршруты.

«Мне кажется, что Ормузский пролив станет менее важным», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер отметил, что в последние месяцы из-за ситуации вокруг Ирана часть судов столкнулась с трудностями при проходе через пролив. По его словам, покупатели энергоресурсов начали активнее искать другие варианты поставок, а США нарастили экспорт углеводородов. Вместе с этим, по словам Трампа, строится большое число трубопроводов.

Ормузский пролив остаётся одним из важнейших мировых маршрутов для перевозки нефти и газа. Через него проходят поставки из стран Персидского залива, однако напряжённость в регионе уже привела к сокращению судоходства и росту расходов для перевозчиков. На фоне кризиса компании вынуждены пересматривать маршруты и искать способы снизить риски.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию вокруг Ормузского пролива с «котом Шрёдингера», который одновременно находится в двух состояниях. Поводом для его заявления стали сообщения о резком снижении числа судов, проходящих через стратегический маршрут. Из-за угроз для перевозчиков и роста стоимости страхования часть компаний начала сокращать активность в этом районе.