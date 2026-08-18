«Мы сами исправим этого заблудшего человека»: В Тегеране ответили Трампу на слова об Ормузе

Заявление Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив стал новой территорией США, ошибочно, и Тегеран готов исправить эту ошибку. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в соцсети X.

«Как Трамп правильно написал название вечного Персидского залива, так и его заблуждение относительно Ормузского пролива вскоре либо будет исправлено, либо мы сами исправим заблуждения этого заблудшего человека», — написал он

Так он отреагировал на публикацию Трампа, где тот разместил карту Ормузского пролива с подписью «Новая территория США».

До этого Трамп во время выступления в штате Нью-Йорк сообщил, что намерен присоединить Ормузский пролив к США после окончательного поражения Ирана. По его словам, Тегеран сейчас якобы терпит серьёзное поражение, а завершения конфликта в Вашингтоне ждут в ближайшее время. Пролив расположен между Ираном и Оманом и считается одним из важнейших морских путей.