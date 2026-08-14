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Регион
14 августа, 20:15

Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончательного поражения Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в штате Нью-Йорк.

По словам республиканца, Иран сейчас якобы терпит серьёзное поражение, а окончательного завершения конфликта Вашингтон ожидает в ближайшее время.

«Когда мы окончательно нанесём поражение Ирану, а он терпит серьёзное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США», — сказал Трамп.

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и считается одним из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит значительная часть морских поставок нефти и газа.

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Ранее Дональд Трамп в частных разговорах допускал возможность завершить конфликт с Ираном без новой ядерной сделки. Для объявления о победе президенту США может быть достаточно полного восстановления судоходства через Ормузский пролив. В Белом доме заявили, что Вашингтон уже выполнил поставленные военные задачи, однако Трамп готов вновь применить силу, если Тегеран продолжит атаковать суда.

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Виталий Приходько
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