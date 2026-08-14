Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончательного поражения Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в штате Нью-Йорк.

По словам республиканца, Иран сейчас якобы терпит серьёзное поражение, а окончательного завершения конфликта Вашингтон ожидает в ближайшее время.

«Когда мы окончательно нанесём поражение Ирану, а он терпит серьёзное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США», — сказал Трамп.

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и считается одним из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит значительная часть морских поставок нефти и газа.

Ранее Дональд Трамп в частных разговорах допускал возможность завершить конфликт с Ираном без новой ядерной сделки. Для объявления о победе президенту США может быть достаточно полного восстановления судоходства через Ормузский пролив. В Белом доме заявили, что Вашингтон уже выполнил поставленные военные задачи, однако Трамп готов вновь применить силу, если Тегеран продолжит атаковать суда.