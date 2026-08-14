Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 19:06

«Анкета для верных»: Трамп устроил союзникам по НАТО тест на лояльность

Bloomberg: США разослали союзникам по НАТО анкеты о преданности Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Вашингтон направил странам Североатлантического альянса специальную анкету, призванную оценить уровень их лояльности курсу президента Дональда Трампа. Как сообщает Bloomberg, документ появился на фоне планов США сократить военное присутствие в Европе.

Агентство ознакомилось с содержанием опросника. Американскую сторону интересует, выражали ли союзники публичную поддержку внешней политике Соединённых Штатов и вводили ли ограничения на использование американских военных баз.

Отдельные вопросы касаются закупок вооружений у оборонных компаний США и отношения к инициативам по развитию европейского военного производства под лозунгом «Сделано в Европе».

В документе также уточняется, готовы ли партнёры смягчить или полностью отменить действующие запреты. Такая формулировка связана с решением Трампа прекратить торговлю с Испанией после того, как Мадрид не поддержал удары по Ирану и закрыл для американских военных доступ к своим базам.

По данным Bloomberg, Вашингтон пытается понять, насколько члены НАТО разделяют принцип действовать «решительно, тихо и чётко», озвученный главой Пентагона Питом Хегсетом. Несколько союзников восприняли инициативу негативно, расценив её как попытку добиться идеологического сближения в обмен на сохранение американских гарантий безопасности.

Представитель НАТО подтвердил, что США совместно с партнёрами работают над пересмотром своей политики, однако от комментариев по существу документа отказался. По оценке агентства, подобный подход способен заметно изменить характер трансатлантических отношений, формировавшихся после Второй мировой войны.

Reuters: Трамп заверил союзников, что США не выйдут из НАТО
Reuters: Трамп заверил союзников, что США не выйдут из НАТО

Ранее Дональд Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО фактически разучились обеспечивать собственную оборону из-за многолетней зависимости от американской поддержки. По его словам, Европа слишком долго полагалась на Вашингтон, закупая вооружение для собственных нужд и помощи Украине, поэтому сильных армий у неё нет. Трамп подчеркнул, что прямо указал союзникам на недопустимость такого подхода.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar