«Анкета для верных»: Трамп устроил союзникам по НАТО тест на лояльность

Вашингтон направил странам Североатлантического альянса специальную анкету, призванную оценить уровень их лояльности курсу президента Дональда Трампа. Как сообщает Bloomberg, документ появился на фоне планов США сократить военное присутствие в Европе.

Агентство ознакомилось с содержанием опросника. Американскую сторону интересует, выражали ли союзники публичную поддержку внешней политике Соединённых Штатов и вводили ли ограничения на использование американских военных баз.

Отдельные вопросы касаются закупок вооружений у оборонных компаний США и отношения к инициативам по развитию европейского военного производства под лозунгом «Сделано в Европе».

В документе также уточняется, готовы ли партнёры смягчить или полностью отменить действующие запреты. Такая формулировка связана с решением Трампа прекратить торговлю с Испанией после того, как Мадрид не поддержал удары по Ирану и закрыл для американских военных доступ к своим базам.

По данным Bloomberg, Вашингтон пытается понять, насколько члены НАТО разделяют принцип действовать «решительно, тихо и чётко», озвученный главой Пентагона Питом Хегсетом. Несколько союзников восприняли инициативу негативно, расценив её как попытку добиться идеологического сближения в обмен на сохранение американских гарантий безопасности.

Представитель НАТО подтвердил, что США совместно с партнёрами работают над пересмотром своей политики, однако от комментариев по существу документа отказался. По оценке агентства, подобный подход способен заметно изменить характер трансатлантических отношений, формировавшихся после Второй мировой войны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО фактически разучились обеспечивать собственную оборону из-за многолетней зависимости от американской поддержки. По его словам, Европа слишком долго полагалась на Вашингтон, закупая вооружение для собственных нужд и помощи Украине, поэтому сильных армий у неё нет. Трамп подчеркнул, что прямо указал союзникам на недопустимость такого подхода.