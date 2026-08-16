«Мы расплачиваемся»: Союзники США устали от политики Трампа по Ирану

В странах Персидского залива растёт недовольство политикой Вашингтона на фоне затянувшегося конфликта с Ираном. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн обеспокоены действиями администрации хозяина Белого дома Дональда Трампа, а некоторые из этих государств уже обсуждают, насколько целесообразно дальше размещать у себя крупные американские военные объекты. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на арабских и западных чиновников.

Главная претензия союзников США связана с отсутствием понятной стратегии по завершению войны. По данным газеты, в последние недели Трамп неоднократно угрожал Тегерану новыми ударами, а затем отказывался от них, объясняя это прогрессом на переговорах. Такая непоследовательность всё сильнее тревожит руководство стран региона.

«Трамп начал эту войну... и мы расплачиваемся за это», — заявил один из чиновников страны Персидского залива. По его словам, уровень недовольства Вашингтоном достиг максимума с момента февральских ударов США и Израиля по Ирану.

При этом разрывать отношения с Вашингтоном государства региона пока не готовы. США остаются для них важным партнёром в сфере безопасности и крупным поставщиком оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены большие американские военные базы. Однако источники WP отмечают, что страны Залива начали внимательнее рассматривать альтернативные варианты сотрудничества.

В Белом доме с такой оценкой не согласились. Представитель администрации заявил газете, что у Трампа сохраняются «исключительные отношения» со всеми партнёрами в Персидском заливе, а Вашингтон регулярно поддерживает с ними контакт.

На фоне растущих сомнений в американских гарантиях Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно заключили соглашение о коллективной обороне. Один из европейских чиновников назвал этот договор сигналом Вашингтону: страны стремятся диверсифицировать оборонные связи и не полагаться исключительно на США.