Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 13:04

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан собрались в «НАТО 2.0»

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о коллективной обороне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о коллективной обороне. О заключении договора сообщила Би-Би-Си со ссылкой на официальные заявления сторон.

Как отметили в МИД Пакистана, теперь нападение на любое из трёх государств будет рассматриваться как агрессия против всего союза.

«Нападение на любую из этих трех стран будет рассматриваться как нападение на все три», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Документ был подписан в саудовской Джидде по итогам встречи наследного принца Мухаммеда бин Салмана, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

По данным BBC, страны решили укрепить военное сотрудничество на фоне обострения ситуации в регионе, которое повлияло на безопасность Саудовской Аравии и судоходство через Ормузский пролив и Красное море. Издание напоминает, что ещё в прошлом году Эр-Рияд и Исламабад объявили о двустороннем оборонном соглашении.

Саудовский принц попросил Трампа снизить напряжённость вокруг Ирана
Саудовский принц попросил Трампа снизить напряжённость вокруг Ирана

Ранее глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке и меры по снижению напряжённости. Кроме того, он провёл переговоры с министрами иностранных дел Катара и Иордании, где стороны затронули вопросы региональной безопасности и защиты судоходства в Аравийском заливе и Красном море.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • Саудовская Аравия
  • Пакистан
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar