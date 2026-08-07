Турция, Саудовская Аравия и Пакистан собрались в «НАТО 2.0»

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о коллективной обороне. О заключении договора сообщила Би-Би-Си со ссылкой на официальные заявления сторон.

Как отметили в МИД Пакистана, теперь нападение на любое из трёх государств будет рассматриваться как агрессия против всего союза.

«Нападение на любую из этих трех стран будет рассматриваться как нападение на все три», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Документ был подписан в саудовской Джидде по итогам встречи наследного принца Мухаммеда бин Салмана, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

По данным BBC, страны решили укрепить военное сотрудничество на фоне обострения ситуации в регионе, которое повлияло на безопасность Саудовской Аравии и судоходство через Ормузский пролив и Красное море. Издание напоминает, что ещё в прошлом году Эр-Рияд и Исламабад объявили о двустороннем оборонном соглашении.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке и меры по снижению напряжённости. Кроме того, он провёл переговоры с министрами иностранных дел Катара и Иордании, где стороны затронули вопросы региональной безопасности и защиты судоходства в Аравийском заливе и Красном море.