Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 13:12

Трамп «захватил» Ормузский пролив

Трамп объявил Ормузский пролив «новой территорией США»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social карту Ормузского пролива с подписью «New U.S. Territory» — «Новая территория США».

Фото © Truth Social / realDonaldTrump

Фото © Truth Social / realDonaldTrump

На опубликованном изображении пролив между Ираном и Оманом обведён кругом. Каких-либо дополнительных пояснений к публикации американский лидер не привёл.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой энергетики: через него проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа. Иран пока на заявление Трампа никак не отрегировал.

Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив
Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив

Ранее сообщалось, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив практически остановилось после атак на суда нефтяной компании ОАЭ ADNOC. 16 августа аналитики не зафиксировали там ни одного коммерческого рейса.

Больше новостей о дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar