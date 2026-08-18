Трамп «захватил» Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social карту Ормузского пролива с подписью «New U.S. Territory» — «Новая территория США».

Фото © Truth Social / realDonaldTrump

На опубликованном изображении пролив между Ираном и Оманом обведён кругом. Каких-либо дополнительных пояснений к публикации американский лидер не привёл.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой энергетики: через него проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа. Иран пока на заявление Трампа никак не отрегировал.

Ранее сообщалось, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив практически остановилось после атак на суда нефтяной компании ОАЭ ADNOC. 16 августа аналитики не зафиксировали там ни одного коммерческого рейса.