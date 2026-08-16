Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив, однако переговоры по отдельным вопросам продолжаются, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Об этом сообщает Press TV.

По словам дипломата, Тегеран и Маскат договорились о маршрутах морского судоходства через стратегический пролив, но некоторые детали соглашения пока остаются на обсуждении.

Ранее Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию вокруг Ормузского пролива с «котом Шрёдингера», назвав его одновременно открытым и закрытым. Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал резкое сокращение судоходства: по данным WSJ, число проходящих за сутки судов снизилось примерно со 130 до 26.