Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив
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Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив, однако переговоры по отдельным вопросам продолжаются, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Об этом сообщает Press TV.
По словам дипломата, Тегеран и Маскат договорились о маршрутах морского судоходства через стратегический пролив, но некоторые детали соглашения пока остаются на обсуждении.
Ранее Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию вокруг Ормузского пролива с «котом Шрёдингера», назвав его одновременно открытым и закрытым. Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал резкое сокращение судоходства: по данным WSJ, число проходящих за сутки судов снизилось примерно со 130 до 26.
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