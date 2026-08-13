Ормуз почти опустел: Поток судов рухнул в пять раз, несмотря на заявления Вашингтона

Поток судов через Ормузский пролив в июле рухнул примерно в пять раз по сравнению с периодом до начала конфликта США и Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные систем отслеживания морского трафика.

В среднем за сутки через пролив проходили около 26 судов. До начала боевых действий этот показатель превышал 130. Во вторник через Ормузский пролив прошли лишь 14 судов. При этом 11 из них воспользовались так называемым иранским коридором.

The Wall Street Journal обращает внимание, что фактическая ситуация с судоходством расходится с заявлениями американской администрации о положении дел в этом районе.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Любое резкое падение числа проходящих судов напрямую отражается на логистике и создаёт дополнительные риски для поставок нефти и газа.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о полном контроле США над Ормузским проливом и сравнил военно-морскую блокаду со «стальной стеной». Американский лидер утверждал, что Иран не способен помешать действиям Вашингтона и существенно ослаблен в военном и экономическом плане. Однако свежие данные по движению судов показывают, что трафик через пролив остаётся заметно ниже довоенного уровня.