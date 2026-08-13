Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 14:26

«Пролив Шрёдингера»: Дмитриев пошутил о споре США и Ирана за контроль над Ормузом

Дмитриев назвал Ормузский пролив «открытым и закрытым одновременно»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию вокруг Ормузского пролива с мысленным экспериментом «кот Шрёдингера».

«Ормузский пролив Шрёдингера — «открытый» и «закрытый» одновременно», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал данные о резком падении судоходства через пролив. По информации Wall Street Journal, число танкеров и торговых судов, проходящих через него за сутки, сократилось примерно со 130 до 26. Ситуацию осложняют риски атак на суда и рост стоимости страхования, из-за чего перевозчики сокращают движение через регион.

На грани рецессии: Блокада Ормуза практически заморозила экономику Британии
На грани рецессии: Блокада Ормуза практически заморозила экономику Британии

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о полном контроле США над Ормузским проливом и сравнил военно-морскую блокаду со «стальной стеной». Глава Белого дома заявил, что Иран не в силах воспрепятствовать действиям США и значительно ослаблен как в военном, так и в экономическом отношении. Тем не менее актуальная статистика судоходства свидетельствует, что поток судов через пролив всё ещё заметно уступает показателям, которые фиксировались до начала конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Кирилл Дмитриев
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar