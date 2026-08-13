«Пролив Шрёдингера»: Дмитриев пошутил о споре США и Ирана за контроль над Ормузом
Дмитриев назвал Ормузский пролив «открытым и закрытым одновременно»
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Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию вокруг Ормузского пролива с мысленным экспериментом «кот Шрёдингера».
«Ормузский пролив Шрёдингера — «открытый» и «закрытый» одновременно», — написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал данные о резком падении судоходства через пролив. По информации Wall Street Journal, число танкеров и торговых судов, проходящих через него за сутки, сократилось примерно со 130 до 26. Ситуацию осложняют риски атак на суда и рост стоимости страхования, из-за чего перевозчики сокращают движение через регион.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о полном контроле США над Ормузским проливом и сравнил военно-морскую блокаду со «стальной стеной». Глава Белого дома заявил, что Иран не в силах воспрепятствовать действиям США и значительно ослаблен как в военном, так и в экономическом отношении. Тем не менее актуальная статистика судоходства свидетельствует, что поток судов через пролив всё ещё заметно уступает показателям, которые фиксировались до начала конфликта.
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