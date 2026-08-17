Транзит через Ормузский пролив почти остановился после атак на суда

Движение коммерческих судов через Ормузский пролив практически остановилось после атак на суда нефтяной компании ОАЭ ADNOC. 16 августа аналитики не зафиксировали там ни одного коммерческого рейса, сообщает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов Kpler.

Ещё 15 августа через пролив прошли пять судов. Для сравнения, в предыдущие выходные, 8–9 августа, этот маршрут использовало 31 коммерческое судно. Таким образом, всего за неделю интенсивность движения резко сократилась. Падение трафика произошло после серии атак на суда Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Власти ОАЭ сообщили о нападениях на три судна ADNOC 13 и 14 августа.

При этом данные отслеживания могут отражать не весь реальный трафик: некоторые суда проходят пролив с отключёнными транспондерами. Аналитики ANZ также указывали, что часть кораблей могла пересекать Ормуз незаметно для стандартных систем слежения.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой энергетики: до нынешнего кризиса через него проходила примерно пятая часть глобальных поставок нефти и СПГ. Поэтому резкое сокращение судоходства усиливает опасения участников энергетического рынка.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Маскат согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, стороны договорились о маршрутах морского судоходства, однако некоторые детали соглашения пока остаются на обсуждении.