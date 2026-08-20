Нефтяной кран перекрыт: В РФ оценили шансы Ирана выжить в условиях экономической блокады США

Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати объявил о практически полной остановке нефтяного экспорта, подчеркнув, что страна сохранила валютные резервы для обеспечения базовых нужд. Это заявление прозвучало на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом экономической войны против Тегерана «невиданных масштабов» из-за отсутствия сделки. Надолго ли Тегерану хватит нефти, рассказал в беседе с «Ридусом» востоковед Юрий Лямин.

Иран способен продолжительное время обходиться без экспортных доходов за счёт собственных запасов и торговли с Россией и Китаем через Каспийское море, отметил эксперт.

По его словам, значительные объёмы нефти хранятся на танкерах в открытом море, в том числе у берегов Малайзии, где происходит перевалка сырья. Кроме того, у республики сохраняется подушка экспортной выручки.

«В нынешних условиях он (Иран) может продолжать торговлю с Россией по Каспийскому морю и с Китаем через российскую территорию. Вашингтон не сможет запретить Москве вести экономическое сотрудничество с Тегераном, рычаги давления уже задействованы. Санкции и маленький торговый оборот РФ и США всё объясняют», – заявил Лямин.

Востоковед констатировал, что прекращение экспорта крайне болезненно для Ирана, и чем дольше продлится блокада, тем тяжелее будут последствия. При этом США попытаются избежать прямой эскалации, поскольку масштабные боевые действия ударят и по их союзникам, спровоцировав экономическую катастрофу в регионе.

Вместо этого Вашингтон намерен усиливать давление на соседей Ирана, чтобы сократить их торговлю с Тегераном. Если Объединённым Арабским Эмиратам удалось разорвать связи без серьёзного ущерба, то для Армении, Туркмении и Ирака такие шаги будут значительно болезненнее, и Вашингтону придётся прилагать огромные усилия для их реализации.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны и изоляции против Ирана. Он заявил, что Тегеран упустил множество возможностей для заключения сделки, и теперь Вашингтон запускает «наиболее сокрушительную экономическую операцию», когда-либо проводившуюся против какой-либо страны.