МИД России призывает сделать проход через Ормузский пролив свободным

Россия рассчитывает, что коммерческое судоходство через Ормузский пролив будет восстановлено без каких-либо ограничений. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко. По его словам, Москва выступает за свободный проход через морские пути, которые используются для международного судоходства.

«Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными», — сказал дипломат.

Такой же подход, подчеркнул Борисенко, российская сторона распространяет и на Ормузский пролив. В Москве рассчитывают на возвращение ситуации к условиям, при которых любые коммерческие суда смогут проходить через пролив без ограничений.

Накануне президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social карту Ормузского пролива с подписью «New U.S. Territory» — «Новая территория США». На опубликованном изображении пролив между Ираном и Оманом обведён кругом. Каких-либо дополнительных пояснений к публикации американский лидер не привёл. Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой энергетики: через него проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа.