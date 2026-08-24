Санкции США не поставят Иран на колени, заявил американист

Новое санкционное давление США не заставит Иран капитулировать или пойти на требуемые Вашингтоном уступки, уверен американист Валерий Гарбузов. По его оценке, ограничения способны серьёзно осложнить положение Тегерана, но добиться полного результата таким способом американцы не смогут.

«Санкции не поставят Иран на колени», — заявил эксперт в беседе с «Ридусом».

Наиболее чувствительными для ИРИ могут стать вторичные ограничения против его торговых партнёров. В частности, высокие американские пошлины способны повлиять на сотрудничество Ирана с Китаем, поскольку КНР придётся учитывать риски для торговли с США, отметил политолог.

Напомним, Вашингтон объявил о подготовке масштабного экономического давления на Иран и страны, сохраняющие с ним деловые связи. Глава Минфина США Скотт Бессент назвал новый этап «экономическим днём Д» и пригрозил изоляцией государствам, которые продолжат сотрудничество с Тегераном.