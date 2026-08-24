Россия заявила о готовности помочь в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Россия готова подключиться к дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации вокруг Ирана, если получит соответствующее обращение от участников процесса. Москва также предлагает обсудить более широкую систему безопасности на Ближнем Востоке. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

По его словам, Россия может поддержать посреднические инициативы как по прекращению конфликта, так и по укреплению стабильности в регионе.

«Россия в случае обращения готова поддержать посреднические усилия как на треке завершения агрессии против Ирана, так и в более широком плане поддержания стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в рамках продвигаемой нами обновлённой концепции безопасности в Персидском заливе», – сказал дипломат.

Алимов отметил, что после достижения устойчивых договорённостей между США и Ираном потребуется перейти к созданию новой региональной архитектуры безопасности. Она, по его словам, должна учитывать интересы всех стран Ближнего Востока, включая Иран и Израиль.

Сейчас попытки вернуть Вашингтон и Тегеран к диалогу предпринимают несколько государств. Среди них дипломат назвал Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и Китай.

Одним из ключевых препятствий для урегулирования остаётся ситуация вокруг Ормузского пролива. Этот маршрут имеет стратегическое значение для мировой торговли энергоресурсами, а напряжённость вокруг него влияет на безопасность судоходства.

Ранее Life.ru писал, что США готовят усиление экономического давления на Иран и страны, которые продолжают сотрудничать с Тегераном. Вашингтон заявил о намерении ограничить финансовые и торговые связи Ирана с внешними партнёрами. На фоне этого ситуация вокруг иранской экономики и поставок нефти остаётся одним из главных факторов напряжённости на Ближнем Востоке.