Трамп анонсировал скорое завершение войны с Ираном

Война США против Ирана скоро завершится, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Своё мнение он обосновал тем, что Ормузский пролив в настоящее время открыт.

«Сейчас через пролив проходит много судов. Мы пропускаем их. Мин больше нет. Вы, наверное, видели, что мы вчера об этом сообщили. Мы избавились от всех мин, и пролив работает», — сказал политик в эфире радиопрограммы The Glenn Beck Program.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью очищен от иранских мин. По словам главы Белого дома, Вашингтон предупредил Тегеран об уничтожении любого корабля или катера, который попытается вновь заминировать стратегически важный морской путь.

Напомним, на фоне военного противостояния США и Ирана Ормузский пролив — стратегический водный путь, через который проходит около 20% мировой нефти — оказался на долгое время заблокирован, что привело к резкому росту цен на энергоресурсы. Иран заявляет о полном контроле над проливом и отказывается его открывать, пока США не примут его условия и не прекратят конфликт, угрожая конфисковывать суда, нарушающие его режим. При этом США ввели морскую блокаду иранских портов и проводят военные учения для защиты танкеров, а президент Дональд Трамп даже заявил о намерении объявить пролив территорией США. На этом фоне стороны ведут непрямые переговоры через посредников, включая Пакистан и Оман, для поиска дипломатического выхода из кризиса.