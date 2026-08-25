Трамп утверждает, что ВМС США очистили Ормузский пролив от мин

Ормузский пролив полностью очищен от иранских мин, утверждает президент США Дональд Трамп. По его словам, боеприпасы либо извлекли, либо подорвали.

«Все мины были удалены из международных вод Ормузского пролива и/или подорваны в них», — сообщил журналистам глава Белого дома.

Трамп добавил, что Вашингтон предупредил Тегеран об уничтожении любого корабля или катера, который попытается вновь заминировать стратегически важный морской путь. Американский лидер также заявил, что США следят за «каждым квадратным дюймом» горы Пикакс в Иране, где, как считают западные СМИ, находится некий секретный военный объект.

Ранее сообщалось, что в Иране одобрили документ о мерах по защите Ормузского пролива. Новую статью законодательства утвердил Комитет по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента. В тексте прописали размер сборов, которые власти Ирана начнут брать за пересечение этого водного пути.