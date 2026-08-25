США придётся уступить Ирану из-за ситуации в Ормузском проливе, заявил политолог
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Американскому президенту Дональду Трампу, вероятно, придётся принять значительную часть требований Ирана, поскольку затяжное противостояние отнимает у США ресурсы, время и наносит репутационный ущерб, считает политолог Сергей Станкевич. По его оценке, компромисс может быть найден уже к декабрю.
Возможная договорённость предполагает сохранение за Тегераном мирной ядерной программы под контролем МАГАТЭ и собственной ракетной программы. Иран и Оман при этом смогут совместно регулировать судоходство в Ормузском проливе, устанавливая тарифы за лоцманскую проводку, заправку и другие услуги.
Новая система регулирования со стороны двух прибрежных государств может стать частью компромисса, на который США в итоге придётся согласиться. Трамп будет затягивать принятие решения до завершения выборов в Конгресс, однако после них ему будет проще пойти на договорённости с ИРИ.
«США, неся серьёзные затраты, могут обеспечить проводку примерно 15-20% судов, которые претендуют на проход. Но это не решает никаких международных экономических проблем...» — отметил собеседник 360.ru.
Напомним, ранее Иран пригрозил штрафовать, задерживать и конфисковывать суда за нарушение новых правил прохода через Ормузский пролив. Ограничения планируют применять к кораблям, которые не соблюдают установленный ИРИ порядок движения.
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