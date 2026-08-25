Министр экономики Ирана заявил о полной готовности к новым санкциям США

Иран заранее подготовил меры на случай новых санкций США и заявляет о полной готовности экономики к дополнительным ограничениям. Власти страны также разработали двухлетний план развития с учётом возможных экономических трудностей. Об этом министр экономики Ирана Сейед Али Маданизаде сообщил агентству Tasnim.

«Правительство страны заранее планировало, как противостоять санкциям США и полностью готово к новым ограничениям», — сказал министр.

Маданизаде также рассказал о последствиях конфликта для металлургической отрасли. По его словам, боевые действия нарушили работу металлургических предприятий, однако власти уже восстановили их работу.