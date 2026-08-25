Министр экономики Ирана заявил о полной готовности к новым санкциям США
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Иран заранее подготовил меры на случай новых санкций США и заявляет о полной готовности экономики к дополнительным ограничениям. Власти страны также разработали двухлетний план развития с учётом возможных экономических трудностей. Об этом министр экономики Ирана Сейед Али Маданизаде сообщил агентству Tasnim.
«Правительство страны заранее планировало, как противостоять санкциям США и полностью готово к новым ограничениям», — сказал министр.
Маданизаде также рассказал о последствиях конфликта для металлургической отрасли. По его словам, боевые действия нарушили работу металлургических предприятий, однако власти уже восстановили их работу.
Ранее США объявили о масштабных экономических мерах против Ирана и стран, которые продолжают с ним сотрудничать. Министр финансов США Скотт Бессент назвал новый этап «экономическим днём Д» (высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, которое вошло в культуру, как день Д). Он также предупредил об изоляции государств, которые сохраняют деловые отношения с Тегераном, и пригрозил ограничениями на использование долларовой системы.
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