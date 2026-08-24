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24 августа, 19:02

США включили 48 компаний и 24 физических лица в санкционный список по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

США расширили санкции против Ирана, добавив в список ограничения для 48 компаний, 24 физических лиц и шести нефтяных танкеров. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Под новые меры попали граждане и организации из 13 стран и территорий, включая Азербайджан, Грецию, Индию, Иран, Китай, Малайзию, Маршалловы Острова, ОАЭ, Сингапур, Турцию, Украину, Францию и Швейцарию. Ограничения также затронули отдельные компании из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и ряда европейских стран.

По данным управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), попавшие под санкции лица и организации помогают Ирану получать доходы от экспорта нефти и приобретать технологии для ядерной и ракетной программ.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вторичные санкции начнут действовать не сразу. Вашингтон намерен дать попавшим под ограничения физлицам и организациям «шанс исправить свое поведение».

Санкции США не поставят Иран на колени, заявил американист
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Ранее Вашингтон заявил о подготовке масштабных экономических мер против Ирана и государств, которые продолжают с ним сотрудничать. Глава Минфина США Скотт Бессент назвал новый этап «экономическим днём Д» и предупредил о возможной изоляции стран, сохраняющих деловые связи с Тегераном.

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Лия Мурадьян
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