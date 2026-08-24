США включили 48 компаний и 24 физических лица в санкционный список по Ирану
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США расширили санкции против Ирана, добавив в список ограничения для 48 компаний, 24 физических лиц и шести нефтяных танкеров. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.
Под новые меры попали граждане и организации из 13 стран и территорий, включая Азербайджан, Грецию, Индию, Иран, Китай, Малайзию, Маршалловы Острова, ОАЭ, Сингапур, Турцию, Украину, Францию и Швейцарию. Ограничения также затронули отдельные компании из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и ряда европейских стран.
По данным управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), попавшие под санкции лица и организации помогают Ирану получать доходы от экспорта нефти и приобретать технологии для ядерной и ракетной программ.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вторичные санкции начнут действовать не сразу. Вашингтон намерен дать попавшим под ограничения физлицам и организациям «шанс исправить свое поведение».
Ранее Вашингтон заявил о подготовке масштабных экономических мер против Ирана и государств, которые продолжают с ним сотрудничать. Глава Минфина США Скотт Бессент назвал новый этап «экономическим днём Д» и предупредил о возможной изоляции стран, сохраняющих деловые связи с Тегераном.
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