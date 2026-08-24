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24 августа, 18:59

Бессент пригрозил странам выходом из долларовой системы за связи с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

США ожидают, что страны и организации, которые продолжат проводить операции с Ираном, столкнутся с последствиями для работы в долларовой системе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон считает такое предупреждение обоснованным.

«А если люди не хотят соответствовать нашим ожиданиям, то мы ожидаем, и они тоже должны ожидать, что они выйдут из долларовой системы», — заявил Бессент на пресс-конференции по теме экономической операции против Ирана.

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Накануне Вашингтон объявил о подготовке масштабного экономического давления на Иран и страны, которые сохраняют с Тегераном деловые связи. Бессент назвал новый этап «экономическим днём Д» и предупредил о возможной изоляции государств, которые продолжат сотрудничать с Ираном.

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Лия Мурадьян
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