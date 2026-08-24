Бессент пригрозил странам выходом из долларовой системы за связи с Ираном

США ожидают, что страны и организации, которые продолжат проводить операции с Ираном, столкнутся с последствиями для работы в долларовой системе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон считает такое предупреждение обоснованным.

«А если люди не хотят соответствовать нашим ожиданиям, то мы ожидаем, и они тоже должны ожидать, что они выйдут из долларовой системы», — заявил Бессент на пресс-конференции по теме экономической операции против Ирана.

Накануне Вашингтон объявил о подготовке масштабного экономического давления на Иран и страны, которые сохраняют с Тегераном деловые связи. Бессент назвал новый этап «экономическим днём Д» и предупредил о возможной изоляции государств, которые продолжат сотрудничать с Ираном.