«Затянем петлю»: США начали новую масштабную санкционную операцию против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о запуске операции «Экономический изгой», цель которой — максимально перекрыть властям Ирана и Корпусу стражей исламской революции доступ к источникам финансирования. Она будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не останется в изоляции.

«Начиная с сегодняшнего дня действия Министерства финансов и других ведомств затянут петлю и заблокируют каждый потенциальный источник доходов, финансирующий КСИР и иранский режим. Мы обеспечим подход, исключающий любые лазейки», — заявил Бессент на пресс-конференции.

В рамках кампании Вашингтон уже ввёл ограничения более чем против 60 физических лиц, компаний и судов. Американские власти утверждают, что они связаны с продажей иранской нефти, финансовыми схемами, закупками оборудования для военных программ и обходом действующих санкций.

Бессент также предупредил иностранные банки и компании о риске вторичных санкций за помощь Тегерану. По его словам, США намерены отслеживать цепочки посредников по всему миру и лишать Иран доступа к международной финансовой системе.

Ранее Life.ru рассказывал, что новое санкционное давление США вряд ли заставит Иран капитулировать. Американист Валерий Гарбузов отмечал, что наиболее чувствительными для Тегерана могут стать именно вторичные ограничения против его торговых партнёров. При этом эксперт счёл маловероятным, что даже масштабная экономическая изоляция позволит Вашингтону добиться всех поставленных целей.