Иран решил штрафовать и конфисковывать суда за нарушения в Ормузе

Иран намерен ужесточить контроль за одним из важнейших морских маршрутов мира – суда, нарушающие правила прохода через Ормузский пролив, могут столкнуться со штрафами, задержанием и даже конфискацией.

О новых мерах 23 августа сообщило иранское агентство IRIB со ссылкой на управление по контролю за судоходством в регионе. В Тегеране заявили, что ограничения будут применяться к кораблям, которые не соблюдают установленные правила движения.

«К судам, нарушившим иранские правила прохода через Ормузский пролив, в дальнейшем могут применяться такие меры, как штраф, задержание или конфискация», – говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что парламент Ирана одобрил введение пошлин за проход судов через Ормузский пролив. Документ предусматривает сборы за экологическое сопровождение, заправку, страхование и охрану маршрута для кораблей, получивших разрешение на транзит. Решение стало очередным шагом Тегерана по усилению контроля над одним из главных транспортных коридоров для мировой торговли.