Китайское издание Sohu опубликовало анализ, в котором называет ближневосточный конфликт «грузовиком с отказавшими тормозами». По мнению авторов, США оказались в системной ловушке: эскалация против Ирана напрямую бьёт по поставкам оружия Украине, и в Белом доме это прекрасно осознают, но остановиться уже не могут.

Вашингтон приостановил авиаудары по Ирану, оставив 60-дневное окно для переговоров. Однако, как пишет Sohu, паника в Белом доме связана с другим: расходы на войну против Ирана уже превысили $37,5 млрд, потери среди военнослужащих США — более 400 человек убитыми и ранеными. Логистика переориентируется с европейского театра на ближневосточный, и каждый «Томагавк», выпущенный по Ирану, — это ракета, не доставленная в Украину.

Авторы статьи утверждают, что за жёсткой линией против Ирана стоит израильское лобби. Согласно документам Минюста США, израильская компания Clock Tower, связанная с окружением Трампа, вела масштабную медиа-кампанию, подталкивая Вашингтон к конфликту. При этом та же медиа-машина, по версии Sohu, пытается снизить интерес американцев к украинскому кризису, чтобы высвободить ресурсы для «своей» войны.

Аналитики называют ситуацию абсурдной: Трамп хочет выйти из ближневосточной авантюры, но союзники продолжают «запихивать в чемодан кирпичи». Захват иранского нефтяного острова превратился для президента США в серийную ловушку — бомбить дорого, десантироваться чревато потерями, отступить — внутриполитическое поражение.

При этом Кремль, по мнению Sohu, внимательно наблюдает за тем, как Америка распыляет силы. Это даёт России дополнительный козырь в переговорах, которых Вашингтон так боится. Мир вновь убеждается: чем больше США пытаются контролировать огонь сразу на двух континентах, тем быстрее горит их собственная стратегическая логика, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

Ранее источники в Пакистане сообщили о предварительной договорённости США и Ирана о прекращении огня. Стороны также согласовали условия для свободного судоходства через Ормузский пролив. Официально о перемирии, по данным источников, должны объявить в ближайшие дни. По данным Axios, США отказались от новых ударов по Ирану, так как выбрали другую стратегию давления — санкции.