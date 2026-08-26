NBC News узнал о крупнейшем ущербе разведке США после атак Ирана

Иранские ракетные и беспилотные удары нанесли серьёзный ущерб американским разведывательным объектам и системам наблюдения на Ближнем Востоке. По данным NBC News, масштаб повреждений стал крупнейшим в истории американских спецслужб.

«Ракетные и беспилотные атаки Ирана нанесли ущерб американским разведывательным постам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке, который превосходит по масштабу любые разрушения, понесённые американскими спецслужбами», — говорится в материале телеканала.

Источники сообщили, что восстановление повреждённой инфраструктуры потребует значительных средств. Расходы на ремонт и восстановление оцениваются в миллиарды долларов.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о проблемах с американскими запасами боеприпасов после конфликта с Ираном. По её словам, американские военные израсходовали большое количество оружия непосредственно в ходе боевых действий. Кроме того, США передали значительные объёмы вооружений союзникам в Персидском заливе. Клинтон считает, что такие расходы поставили США в сложное положение с запасами боеприпасов и фактически «загнали себя в глубокую яму».