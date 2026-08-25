«Загнали себя в яму»: Клинтон оценила потери вооружений США в ходе конфликта с Ираном

Расход американских вооружений в ходе конфликта с Ираном создал для США серьёзные проблемы с запасами боеприпасов. Об этом бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила на мероприятии в институте Хэмптонс.

По её словам, американские военные потратили большое количество боеприпасов непосредственно в Иране, а также передали значительные объёмы оружия союзникам в Персидском заливе.

«Так что мы находимся в сложном положении, так как не сможем дать адекватный ответ на непредвиденные угрозы. <…> Мы загнали себя в глубокую яму», — сказала она.

Проблема касается не только расходов американского военного бюджета. Как уже сообщали западные источники, операция против Ирана существенно сократила запасы высокоточного дальнобойного оружия Пентагона. Речь идёт о ракетах класса «земля — земля» ATACMS и PrSM. Американские запасы этих ракет практически исчерпаны.