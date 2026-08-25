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25 августа, 20:59

США и Иран предварительно согласовали прекращение огня, сообщили источники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

США и Иран предварительно достигли договорённости о прекращении огня, сообщили 25 августа источники в Иране и Пакистане. Стороны также согласовали условия для свободного судоходства через Ормузский пролив.

Официально о перемирии, по данным источников, объявят в ближайшие дни. После этого представители США и Ирана планируют перейти к переговорам.

О заметном прогрессе в контактах между США и Ираном через Пакистан сообщил Reuters. Стороны обсуждали способы снизить напряжённость, восстановить движение судов через Ормузский пролив и ускорить завершение боевых действий.

Переговоры прошли в Тегеране во время визита начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и главы МВД страны Мохсина Накви. Пакистанские представители также обсудили с иранским руководством возможный путь к мирному урегулированию конфликта.

Перед поездкой в Тегеран Асым Мунир провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

При этом речь не идёт о заключении окончательного соглашения. Говорится о прогрессе в дипломатических контактах и поиске решения для завершения конфликта.

На фоне дипломатических контактов США начали возвращать сотрудников в несколько своих посольств на Ближнем Востоке. Ранее Вашингтон эвакуировал часть персонала и сократил штат дипмиссий из-за конфликта с Ираном.

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Американские дипломаты возвращаются в посольства в Ливане, Израиле, Саудовской Аравии и Ираке. В Эр-Рияд также смогут вернуться члены семей сотрудников дипмиссии. При этом некоторые американские представительства пока продолжат работу в сокращённом составе.

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Лия Мурадьян
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