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Регион
25 августа, 15:26

Иран через Пакистан передал США новые условия для сделки по Ормузскому проливу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Иран через Пакистан передал Соединённым Штатам свои условия для возобновления переговоров и урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива. Посредником выступил командующий армией Пакистана Асим Мунир, сообщает Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

«Вопреки тому, о чём ряд СМИ сообщили, что командующий армии Пакистана Асим Мунир днём ранее в ходе визита в Иран вёз с собой послание с угрозами со стороны США, его поездка была направлена на открытие пространства для переговоров, а также на передачу американской стороне условий и позиции Ирана», — сообщил источник агентству Tasnim.

Среди требований Тегерана — возвращение Вашингтона к выполнению меморандума о прекращении конфликта, заключённого в июне, и соблюдение его положений, касающихся правил судоходства в Ормузском проливе. Эти условия пакистанская сторона должна довести до США.

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Ещё 10 августа Life.ru сообщал, что США готовы снять блокаду иранских портов при достижении договорённости о восстановлении свободного коммерческого судоходства. 23 августа парламент Ирана одобрил правила, предусматривающие новые сборы за проход судов через Ормузский пролив. Кроме того, недавно иранская армия объявила о переходе к наступательной военной доктрине.

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Владимир Озеров
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