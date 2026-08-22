«Ответ может быть масштабнее»: Иран объявил о смене доктрины после двух войн

Иран постепенно меняет военную доктрину с оборонительной на наступательную после двух последних конфликтов с США и Израилем. Об этом заявил официальный представитель армии страны бригадный генерал Мохаммад Акраминия в интервью агентству IRNA.

По словам военного, опыт 12- и 40-дневной войн заметно повлиял на подход Тегерана к ведению боевых действий. Иранские вооружённые силы получили практический опыт, а их готовность к быстрому ответу на новые угрозы выросла.

«Ранее военная доктрина нашей страны была оборонительной, однако в ходе этих двух войн мы постепенно стали свидетелями того, как военная доктрина страны менялась с оборонительной на наступательную», — заявил Акраминия.

При этом представитель армии уточнил, что переход к наступательной стратегии не означает автоматического отказа от оборонительного характера действий или обязательного нанесения превентивных ударов. Одним из проявлений нового подхода он назвал способность Тегерана действовать на упреждение. В качестве примера Акраминия привёл атаку на американскую базу в Иордании.

Ещё одним принципом станет немедленная реакция на любое нападение. По словам генерала, ответ Ирана в случае новой атаки может оказаться масштабнее действий противника. Быстрота и увеличение силы ответных ударов он назвал признаками сформировавшегося наступательного подхода.

Акраминия добавил, что во время прекращения огня армия продолжила усиливать боевые возможности. Повреждённые системы восстанавливали и модернизировали, одновременно вводя в строй новое оборудование и корректируя подготовку личного состава с учётом опыта последних конфликтов.

Всего два дня назад представитель КСИР предупредил, что при новом витке войны Иран применит более мощное оружие. В Тегеране заявили, что изменения могут коснуться боеголовок, точности попадания и дальности ракет.