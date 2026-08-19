На Западе узнали о планах Ирана бить по базам США в Европе

Иран рассматривает возможность нанести удары по американским военным объектам в Европе в случае дальнейшей эскалации со стороны США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Иран оценивает возможность ударов по объектам США в странах Юго-Восточной Европы, таких как Болгария, которая в прошлом месяце одобрила использование своей авиабазы для американских самолётов-заправщиков (...). Кипр, где в марте британская авиабаза была атакована беспилотником, также входит в число потенциальных целей для ответных действий в случае возобновления американского наступления», — передаёт газета.

Также Тегеран изучал возможность удара по оптоволоконным кабелям в Ормузском проливе. Если США зайдут слишком далеко, Иран готов расширить географию ответа за пределы Ближнего Востока. Один из собеседников FT подчеркнул: Тегеран будет защищаться любой ценой и может нанести удар по Европе.

Удар Ирана по американской базе в Иордании в прошлом месяце уже был предупреждением не только США, но и Европе. Это был самый точный дальний удар, который Тегеран когда-либо наносил. Операция показала, что Иран способен поражать цели на большом расстоянии.