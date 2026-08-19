«Все цели провалились»: В Иране раскрыли катастрофические потери США за время войны

США не смогли добиться заявленных целей в конфликте с Ираном, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди. По его словам, в последние дни противостояния американская сторона потеряла большое количество истребителей и других летательных аппаратов.

Высокопоставленный военный отметил, что сами американцы говорили о потере 25% беспилотников MQ. Он связал это с неспособностью США справиться с иранской системой ПВО.

«Другими словами, все заявленные ими цели провалились. Я не знаю, о какой победе они говорят», — сыронизировал собеседник RT.

Ранее Нагди раскрыл две цели США в Иране: свержение правительства ИРИ и раздел страны. По его оценке, обе задачи потерпели фиаско.