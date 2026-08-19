«Все цели провалились»: В Иране раскрыли катастрофические потери США за время войны
Советник главкома КСИР Нагди: США потеряли 25% беспилотников в Иране
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
США не смогли добиться заявленных целей в конфликте с Ираном, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди. По его словам, в последние дни противостояния американская сторона потеряла большое количество истребителей и других летательных аппаратов.
Высокопоставленный военный отметил, что сами американцы говорили о потере 25% беспилотников MQ. Он связал это с неспособностью США справиться с иранской системой ПВО.
«Другими словами, все заявленные ими цели провалились. Я не знаю, о какой победе они говорят», — сыронизировал собеседник RT.
Ранее Нагди раскрыл две цели США в Иране: свержение правительства ИРИ и раздел страны. По его оценке, обе задачи потерпели фиаско.
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