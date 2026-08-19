США оказались за бортом: В Совфеде объяснили угрозы Трампа в адрес Омана
Сенатор Карасин: Трампа злит неучастие США в соглашении Омана и Ирана
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Угрозы Дональда Трампа в адрес Омана связаны с тем, что Вашингтон оказался вне формирующегося компромисса Маската и Тегерана по Ормузскому проливу, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его оценке, США не устраивает перспектива договорённости двух стран без американского участия.
Иран и Оман ранее не могли прийти к согласию по режиму судоходства, однако теперь приблизились к двустороннему решению. Страны уже согласовали условия открытия Ормузского пролива, обсуждаемая сделка предусматривает временное соглашение сроком на 60 дней.
«И вот именно это вызывает неприятие «великих» Соединённых Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе», — подчеркнул сенатор в интервью газете «Известия».
Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил разбомбить Оман, если он помешает планам США вокруг Ормузского пролива. К тому моменту Тегеран и Маскат уже согласовали карту прохода судов. Хозяин Белого дома даже задумал выставить Оман виновным в срыве сделки с Ираном.
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