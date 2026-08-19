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19 августа, 08:05

США оказались за бортом: В Совфеде объяснили угрозы Трампа в адрес Омана

Сенатор Карасин: Трампа злит неучастие США в соглашении Омана и Ирана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Угрозы Дональда Трампа в адрес Омана связаны с тем, что Вашингтон оказался вне формирующегося компромисса Маската и Тегерана по Ормузскому проливу, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его оценке, США не устраивает перспектива договорённости двух стран без американского участия.

Трамп «захватил» Ормузский пролив
Трамп «захватил» Ормузский пролив

Иран и Оман ранее не могли прийти к согласию по режиму судоходства, однако теперь приблизились к двустороннему решению. Страны уже согласовали условия открытия Ормузского пролива, обсуждаемая сделка предусматривает временное соглашение сроком на 60 дней.

«И вот именно это вызывает неприятие «великих» Соединённых Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе», — подчеркнул сенатор в интервью газете «Известия».

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Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил разбомбить Оман, если он помешает планам США вокруг Ормузского пролива. К тому моменту Тегеран и Маскат уже согласовали карту прохода судов. Хозяин Белого дома даже задумал выставить Оман виновным в срыве сделки с Ираном.

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Борис Эльфанд
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