США оказались за бортом: В Совфеде объяснили угрозы Трампа в адрес Омана

Угрозы Дональда Трампа в адрес Омана связаны с тем, что Вашингтон оказался вне формирующегося компромисса Маската и Тегерана по Ормузскому проливу, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его оценке, США не устраивает перспектива договорённости двух стран без американского участия.

Иран и Оман ранее не могли прийти к согласию по режиму судоходства, однако теперь приблизились к двустороннему решению. Страны уже согласовали условия открытия Ормузского пролива, обсуждаемая сделка предусматривает временное соглашение сроком на 60 дней.

«И вот именно это вызывает неприятие «великих» Соединённых Штатов, которые не участвуют в этом возможном компромиссе», — подчеркнул сенатор в интервью газете «Известия».