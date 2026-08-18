WSJ: Трамп хочет выставить Оман виновным в срыве сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп хочет сделать Оман «козлом отпущения» из-за сложностей с достижением договорённостей с Ираном по ядерной программе. На этом фоне американский лидер угрожает Маскату нанесением ударов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, среди американских чиновников нет единой оценки роли Омана. Часть представителей администрации считает взаимодействие султаната с Ираном полезным для урегулирования конфликта и полагает, что Вашингтон необоснованно возлагает на Маскат ответственность за проблемы с переговорами. Другие чиновники, напротив, обвиняют Оман в действиях, которые, по их мнению, мешают заключению соглашения на условиях США.

Отдельные опасения в Вашингтоне связаны с Ормузским проливом. Американская сторона опасается усиления влияния Ирана на судоходство, тогда как Белый дом добивается полного восстановления коммерческих перевозок через этот маршрут.

Оман при этом выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном и обсуждает с Ираном возможный механизм возобновления торгового судоходства. Ранее Трамп уже предупреждал о возможных ударах по Оману в случае, если Маскат будет препятствовать планам США в отношении Ормузского пролива, однако конкретных условий для перехода к военному сценарию президент не назвал.