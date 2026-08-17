Трамп пригрозил разбомбить Оман, если тот «встанет на пути» США

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, если Маскат помешает планам Вашингтона в отношении Ормузского пролива. Жёсткое заявление американский лидер сделал во время телефонного разговора с корреспондентом Fox News Треем Йингстом.

Журналист спросил президента о переговорах Ирана и Омана по организации судоходства через стратегически важный пролив.

«Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям», — ответил Трамп.

При каких именно действиях Маската Вашингтон готов перейти к военному сценарию, американский президент не уточнил. Оман при этом выступает посредником и обсуждает с Тегераном механизм восстановления коммерческого судоходства через Ормуз.

Иранский МИД ранее сообщил, что Тегеран и Маскат достигли понимания относительно карты маршрутов для прохода судов и теперь согласовывают оставшиеся детали. США требуют полноценного открытия пролива и свободного судоходства.

В том же разговоре Трамп потребовал от Ирана капитуляции. «Они должны поднять белый флаг», — заявил президент США, добавив, что не устанавливает для Тегерана новых сроков и «не спешит».

Напряжённость вокруг Ормуза сохраняется на фоне фактического срыва июньских договорённостей США и Ирана. 17 августа истёк предусмотренный ими 60-дневный срок для выработки окончательного соглашения, однако позиции сторон по проливу остаются далёкими друг от друга.

Ранее Life.ru сообщал, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив практически остановилось. 16 августа системы отслеживания не зафиксировали там ни одного коммерческого рейса после серии атак на суда.