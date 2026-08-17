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17 августа, 15:04

Трамп пригрозил разбомбить Оман, если тот «встанет на пути» США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, если Маскат помешает планам Вашингтона в отношении Ормузского пролива. Жёсткое заявление американский лидер сделал во время телефонного разговора с корреспондентом Fox News Треем Йингстом.

Журналист спросил президента о переговорах Ирана и Омана по организации судоходства через стратегически важный пролив.

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«Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям», — ответил Трамп.

При каких именно действиях Маската Вашингтон готов перейти к военному сценарию, американский президент не уточнил. Оман при этом выступает посредником и обсуждает с Тегераном механизм восстановления коммерческого судоходства через Ормуз.

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Иранский МИД ранее сообщил, что Тегеран и Маскат достигли понимания относительно карты маршрутов для прохода судов и теперь согласовывают оставшиеся детали. США требуют полноценного открытия пролива и свободного судоходства.

В том же разговоре Трамп потребовал от Ирана капитуляции. «Они должны поднять белый флаг», — заявил президент США, добавив, что не устанавливает для Тегерана новых сроков и «не спешит».

Напряжённость вокруг Ормуза сохраняется на фоне фактического срыва июньских договорённостей США и Ирана. 17 августа истёк предусмотренный ими 60-дневный срок для выработки окончательного соглашения, однако позиции сторон по проливу остаются далёкими друг от друга.

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Ранее Life.ru сообщал, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив практически остановилось. 16 августа системы отслеживания не зафиксировали там ни одного коммерческого рейса после серии атак на суда.

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Марина Фещенко
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