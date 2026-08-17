Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 11:15

Ходи и бойся: МИД Ирана не удивлён, что перепуганный Трамп был вынужден тайно покинуть Турцию

МИД Ирана высказался об операции по эвакуации Трампа с саммита НАТО в Турции

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В Тегеране связали усиленные меры безопасности вокруг Дональда Трампа со страхом из-за возможных последствий американских действий в Иране. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, комментируя операцию по обеспечению сохранности президента США после июльского саммита НАТО в Турции.

Дипломат подчеркнул, что Иран не забудет удары по школе в Минабе и спортивному залу в Ламерде, ответственность за которые Тегеран возлагает на противников страны.

«Безусловно, те, кто совершил эти преступления, знают о содеянном. Страх и тревога постоянно будут с ними», — заявил Багаи на брифинге.

Трамп назвал Мекканское соглашение шагом к единству Ближнего Востока
Трамп назвал Мекканское соглашение шагом к единству Ближнего Востока

Ранее Life.ru писал, что американский президент Дональд Трамп подтвердил смену самолёта при возвращении из Турции из-за возможной угрозы покушения со стороны Ирана. Решение, по его словам, приняли спецслужбы и военные.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Иран
  • НАТО
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar