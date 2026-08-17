Ходи и бойся: МИД Ирана не удивлён, что перепуганный Трамп был вынужден тайно покинуть Турцию

В Тегеране связали усиленные меры безопасности вокруг Дональда Трампа со страхом из-за возможных последствий американских действий в Иране. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, комментируя операцию по обеспечению сохранности президента США после июльского саммита НАТО в Турции.

Дипломат подчеркнул, что Иран не забудет удары по школе в Минабе и спортивному залу в Ламерде, ответственность за которые Тегеран возлагает на противников страны.

«Безусловно, те, кто совершил эти преступления, знают о содеянном. Страх и тревога постоянно будут с ними», — заявил Багаи на брифинге.