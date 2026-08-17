Трамп назвал Мекканское соглашение шагом к единству Ближнего Востока
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Президент США Дональд Трамп назвал Мекканское соглашение примером объединения государств Ближнего Востока. По оценке американского лидера, новый оборонный пакт позволит участникам эффективнее обеспечивать собственную безопасность. Об этом он написал в Truth Social.
Глава Белого дома поздравил руководство Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.
«Это большой, смелый и важный первый шаг!» — подчеркнул он.
Документ подписали 7 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Договор закрепляет принцип коллективной обороны. Нападение на одну сторону будет считаться агрессией против всех участников. Таким образом, Эр-Рияд, Анкара и Исламабад договорились вместе реагировать на внешнюю угрозу.
Ранее Life.ru писал, что три государства заключили пакт на фоне обострения ситуации в регионе. Решение связали с рисками для безопасности королевства и судоходства в Ормузском проливе и Красном море. Также стало известно, что Турция, Пакистан и Саудовская Аравия проведут совместные военные учения. Стороны также планируют обмениваться разведданными, а для координации действий создать секретариат и военно-политический комитет.
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