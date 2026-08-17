Трамп назвал Мекканское соглашение шагом к единству Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп назвал Мекканское соглашение примером объединения государств Ближнего Востока. По оценке американского лидера, новый оборонный пакт позволит участникам эффективнее обеспечивать собственную безопасность. Об этом он написал в Truth Social.

Глава Белого дома поздравил руководство Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

«Это большой, смелый и важный первый шаг!» — подчеркнул он.

Документ подписали 7 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Договор закрепляет принцип коллективной обороны. Нападение на одну сторону будет считаться агрессией против всех участников. Таким образом, Эр-Рияд, Анкара и Исламабад договорились вместе реагировать на внешнюю угрозу.

Ранее Life.ru писал, что три государства заключили пакт на фоне обострения ситуации в регионе. Решение связали с рисками для безопасности королевства и судоходства в Ормузском проливе и Красном море. Также стало известно, что Турция, Пакистан и Саудовская Аравия проведут совместные военные учения. Стороны также планируют обмениваться разведданными, а для координации действий создать секретариат и военно-политический комитет.