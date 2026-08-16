СЕНТКОМ без объяснений заменило карту Ближнего Востока после публикации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina
Центральное командование Вооружённых сил США заменило карту Ближнего Востока в сообщении о поездке адмирала Брэда Купера по региону. Обновление появилось на странице СЕНТКОМ в соцсети Х.
На новой карте границы Израиля и палестинских территорий обозначили иначе. Снимки первоначальной версии публикации сохранили пользователи соцсети.
Карта сопровождала сообщение о завершении десятидневной поездки Купера по Ближнему Востоку. Командующий СЕНТКОМ посетил Бахрейн, Ирак и Израиль. Затем он побывал в Иордании, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.
Купер также проинспектировал американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. СЕНТКОМ публично не объяснило причину замены изображения.
Ранее Центральное командование Пентагона опубликовало карту Ближнего Востока, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан входили в единый контур с Израилем. На карте линии разделяют государства Ближнего Востока. Однако между Израилем, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан такую границу не провели. В результате изображение визуально объединяет эти территории.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.