CENTCOM опубликовало карту Ближнего Востока с Газой в составе Израиля

Центральное командование Пентагона опубликовало карту Ближнего Востока, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан входят в единый контур с Израилем. Изображение появилось в соцсети Х в сообщении о поездке главы командования в регион.

На карте линии разделяют государства Ближнего Востока. Однако между Израилем, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан такую границу не провели.

В результате изображение визуально объединяет эти территории. Центральное командование не пояснило особенности оформления карты.

Палестинское государство признают 157 стран, включая Россию. США остаются единственным государством из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, которое не признало Палестину.

Ранее президент США Дональд Трамп разместил созданное нейросетью изображение захвата танкера под иранским флагом в Ормузском проливе. На картинке американский лидер стоял на палубе судна с флагом США рядом с двумя военнослужащими. Иранский флаг лежал на палубе, а на заднем плане находился американский авианосец. Трамп заявил, что танкер теперь принадлежит Соединённым Штатам. Публикация появилась через несколько часов после его слов о намерении объявить Ормузский пролив территорией США.