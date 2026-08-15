Трамп «показал» Джорджу Вашингтону несуществующий бальный зал Белого дома

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированный ИИ ролик, в котором показывает Джорджу Вашингтону бальный зал Белого дома. Помещение пока не построено.

Трамп опубликовал сгенерированный ИИ ролик с собой и Джорджем Вашингтоном. Видео © Truth Social / realDonaldTrump

Строительство нового зала Трамп продвигает с начала нынешнего президентского срока. Ради проекта Восточное крыло Белого дома было снесено, однако в августе федеральный апелляционный суд постановил остановить работы.

Ранее апелляционный суд США приостановил строительство нового бального зала в Белом доме стоимостью около $400 млн, посчитав, что Дональд Трамп не может единолично распоряжаться историческим комплексом. Большинство судей указало, что для масштабной реконструкции требуется согласование Конгресса, а администрация президента намерена обжаловать решение в Верховном суде.