Трамп «показал» Джорджу Вашингтону несуществующий бальный зал Белого дома
Обложка © Truth Social / realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированный ИИ ролик, в котором показывает Джорджу Вашингтону бальный зал Белого дома. Помещение пока не построено.
Трамп опубликовал сгенерированный ИИ ролик с собой и Джорджем Вашингтоном. Видео © Truth Social / realDonaldTrump
Строительство нового зала Трамп продвигает с начала нынешнего президентского срока. Ради проекта Восточное крыло Белого дома было снесено, однако в августе федеральный апелляционный суд постановил остановить работы.
Ранее апелляционный суд США приостановил строительство нового бального зала в Белом доме стоимостью около $400 млн, посчитав, что Дональд Трамп не может единолично распоряжаться историческим комплексом. Большинство судей указало, что для масштабной реконструкции требуется согласование Конгресса, а администрация президента намерена обжаловать решение в Верховном суде.
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