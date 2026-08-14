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14 августа, 13:26

«Все растраты мы опутали паутиной»: Трамп стал Человеком-пауком на сайте Белого дома

Белый дом запустил карту с Трампом в роли Человека-паука

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Белый дом запустил интерактивную страницу, посвящённую случаям предполагаемого нецелевого расходования федеральных средств. Она оформлена в стилистике компьютерной игры, а фигурка президента США Дональда Трампа отсылает к образу Человека-паука.

На тёмной карте Вашингтона размещены красные метки с восемью федеральными ведомствами. При нажатии на каждую из них появляется информация о суммах, которые нынешняя администрация считает растраченными не по назначению.

Так, для Министерства здравоохранения на странице указано более 96 миллиардов долларов. В Управлении по делам малого бизнеса фигурирует сумма почти в 123 миллиарда.

В левом нижнем углу размещена анимированная фигурка Трампа с большими белыми глазами. При клике персонаж подпрыгивает, но других игровых функций у него нет.

Трамп опубликовал фото на троне в золотых доспехах и с павшими ниц противниками
Трамп опубликовал фото на троне в золотых доспехах и с павшими ниц противниками

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором он стоит рядом с инопланетянином. Президент США не объяснил появление снимка и не уточнил, связано ли оно с каким-либо событием.

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Дарья Денисова
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