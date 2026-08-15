Было ваше, стало наше: Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью фото захвата иранского танкера

Президент США Дональд Трамп опубликовал созданное ИИ изображение захвата танкера под иранским флагом в Ормузском проливе. Американский лидер разместил кадр в соцсети Truth Social.

На изображении республиканец стоит на палубе судна и держит американский флаг. Рядом находятся двое военнослужащих. Иранский флаг лежит на палубе, а на заднем плане виден авианосец США.

«Теперь это наш нефтяной танкер!» — написал хозяин Белого дома.

Данный пост был опубликован через несколько часов после того, как американский лидер заявил о своём намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов Америки.

Напомним, Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США после поражения Ирана. По его словам, Иран терпит поражение, а Вашингтон ожидает скорого завершения конфликта. Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и считается одним из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит значительная часть морских поставок нефти и газа.