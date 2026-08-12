Трамп подтвердил смену самолёта из Турции по указанию американских спецслужб

Президента США Дональда Трампа тайно пересадили на военный борт во время его возвращения с саммита НАТО в Турции. К самолёту глава Белого дома добирался в фургоне для доставки продуктов. Об этом накануне со ссылкой на чиновника написала газета The Washington Post.

По словам Трампа, решение о смене самолёта было принято не им, а американской секретной службой и военными. Всё из-за возможной угрозы покушения со стороны Ирана. Об этом он сказал журналистам, комментируя публикации СМИ.

Президент подтвердил, что летел другим рейсом по указанию спецслужб, но уточнил, что не вникал в детали угрозы. До этого сам Трамп и Белый дом утверждали, что он вылетел из Анкары обычным рейсом на старом Air Force One, а перелёт прошёл штатно. Позже The New York Times выдвинула версию, что старый борт мог быть оснащён системой защиты от ракет, а новый — нет. Однако официального подтверждения этому нет.

Ранее в СМИ появились фото, на которых Дональда Трампа во время игры в гольф в Нью-Джерси охранял зенитный ракетный комплекс Avenger. На одном из снимков президент с клюшкой стоит на поле, а за забором из колючей проволоки видна боевая машина. Ещё один такой же комплекс попал в кадр на другом фото, но непонятно, тот же это объект или другой.