Клюшка в руках, ЗРК за спиной: Трамп окружил себя ПВО, чтобы спокойно сыграть в гольф

Президента США Дональда Трампа во время партии в гольф в Нью-Джерси прикрывал зенитный ракетный комплекс Avenger. Об этом сообщает портал The War Zone.

На одном из кадров американский лидер стоит с клюшкой на поле, а за ограждением из колючей проволоки виден комплекс ПВО. Ещё один Avenger попал на другую фотографию, однако журналисты не смогли установить, идёт ли речь о той же машине.

В тот же день NORAD сообщило о перехвате нескольких самолётов в районе клуба. Воздушные суда оказались неподалёку от места, где американский президент проводил выходные.

Возле гольф-клуба Дональда Трампа в Калифорнии постоянно дежурит охрана, а недавно там задержали вооружённого мужчину, который наблюдал за подготовкой мер безопасности перед приездом американского президента. Подозрительный человек также сделал несколько фотографий поля.