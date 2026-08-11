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11 августа, 05:59

Клюшка в руках, ЗРК за спиной: Трамп окружил себя ПВО, чтобы спокойно сыграть в гольф

Трампа на турнире по гольфу в Нью-Джерси защищал зенитный ракетный комплекс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / L.E.MORMILE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / L.E.MORMILE

Президента США Дональда Трампа во время партии в гольф в Нью-Джерси прикрывал зенитный ракетный комплекс Avenger. Об этом сообщает портал The War Zone.

На одном из кадров американский лидер стоит с клюшкой на поле, а за ограждением из колючей проволоки виден комплекс ПВО. Ещё один Avenger попал на другую фотографию, однако журналисты не смогли установить, идёт ли речь о той же машине.

В тот же день NORAD сообщило о перехвате нескольких самолётов в районе клуба. Воздушные суда оказались неподалёку от места, где американский президент проводил выходные.

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Возле гольф-клуба Дональда Трампа в Калифорнии постоянно дежурит охрана, а недавно там задержали вооружённого мужчину, который наблюдал за подготовкой мер безопасности перед приездом американского президента. Подозрительный человек также сделал несколько фотографий поля.

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Владимир Озеров
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