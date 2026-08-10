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9 августа, 21:32

Истребители перехватили самолёты над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Newcastle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Newcastle

Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) сообщило об инциденте в небе над Бедминстером, штат Нью-Джерси, где в эти выходные находится президент США Дональд Трамп. Военные истребители F-16 были подняты для перехвата нескольких частных самолётов, нарушивших временные ограничения на полёты в этом районе.

«Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили несколько самолётов авиации общего назначения, нарушивших временные ограничения на полёты над Бедминстером, штат Нью-Джерси», — сообщило командование в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что все воздушные суда были благополучно выведены из закрытого для полётов пространства.

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Недавно истребитель пятого поколения F-35 полностью выгорел на территории авиабазы Мирамар в Калифорнии. Возгорание произошло на взлётно-посадочной полосе, а военные США назвали случившееся «несчастным случаем с воздушным судном». На опубликованных кадрах с места происшествия виден самолёт с сильными повреждениями и густой дым над территорией базы.

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Виталий Приходько
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